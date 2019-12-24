Hekimoğlu fragman izle | Hekimoğlu hangi diziden alıntı?

Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu 2. bölümü ile ekrana gelmeye hazır. 1. bölümün sürükleyici hikayesi ve oyuncu kadrosu Hekimoğlu'na seyirciden tam not getirdi. Peki, yeni bölümde neler olacak? Hekimoğlu hangi diziden alıntı?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Liselerarası erkek basketbol müsabakasında karşı takımdan bir oyuncuyla çarpışan 16 yaşındaki Deniz, geçirdiği sarsıntı sonrasında kendini İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acilinde bulur. Çift görme ve gece terörü atakları yaşamaya başlayan Deniz ‘i inceleyen doktorlar yaşadığı rahatsızlıkların sebebini bir türlü bulamaz.

O sırada inceleyecekleri yeni bir vaka arayışında olan genç doktorlarımızdan Zeynep, Deniz’in durumunu öğrenir ve dosyayı Ateş Hekimoğlu’na getirir. Hekimoğlu hastanın geçirdiği gece terörü ataklarını duyar duymaz herkesi şaşırtacak bir şekilde vakayı almaya gönüllü olur.

Bütün bunlar yaşanırken Orhan’ın özel hayatında da birtakım değişiklikler olmaktadır. Tek dostunun yaşadıklarına kayıtsız kalmayan Ateş, Orhan’ın hayatındaki bulmacayı da çözmeye kararlıdır.

Hekimoğlu, Deniz’in hastalığını incelerken, her türlü ipucunu değerlendirirken, akla gelmedik yöntemler de kullanır. Sınırları zorladıkça hem çocuğun ebeveynleriyle hem de İpek’le çatışmalar yaşar. Ne olursa olsun bildiğini okuyan Hekimoğlu herkesin yalan söylediği bu dünyada bir hayat daha kurtarmak için ne kadar ileri gidecektir.

HEKİMOĞLU HANGİ DİZİDEN ALINTI?

Hekimoğlu dizisi , Amerika’da Universal Television şirketi tarafından hayata geçirilen, iki Altın Küre ödüllü House M.D’nin Türkiye uyarlaması.

House M.D. 2004-2012 yılları arasında yayınlandı. 8 sezon süren dizinin başrolünde Hugh Laurie yer alıyordu.

HEKİMOĞLU 2. BÖLÜM FRAGMANI - 2

HEKİMOĞLU 2. BÖLÜM FRAGMANI