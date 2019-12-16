MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hekimoğlu konusu - oyuncuları | Hekimoğlu nerede, hangi hastanede çekiliyor?
ABONE OL
16.12.2019 - 12:18 |

Hekimoğlu konusu - oyuncuları | Hekimoğlu nerede, hangi hastanede çekiliyor?

Hekimoğlu dizisinin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor. Kanal D'nin yeni başlayacak olan dizisi Hekimoğlu oyuncuları kimler? Dizinin konusu nedir? Hekimoğlu 1. bölümüyle ne zaman başlayacak? Hekimoğlu dizisinin yayın tarihi belli oldu. Peki Hekimoğlu dizisi nerede, hangi hastanede çekiliyor?

Hekimoğlu konusu - oyuncuları | Hekimoğlu nerede, hangi hastanede çekiliyor?

Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu'nun yayın tarihi belli oldu. Hekimoğlu dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusu ile şimdiden ilgi görmeye başladı. Peki Hekimoğlu ne zaman yayınlanacak? İşte Kanal D tarafından paylaşılan o bilgiler...

HEKİMOĞLU KONUSU

İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin en şahsına münhasır doktoru Ateş Hekimoğlu gerek kişiliği gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok farklıdır. Enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda başarılarıyla ülke çapında nam salmıştır.

Hekimoğlu, hastanede kendi yöntemleriyle çalışmaya devam ederken; yakın arkadaşı Orhan’ın getirdiği vaka dikkatini çeker. Hekimoğlu, bu vakaya da çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi yaklaşır. Bilinen hiçbir rahatsızlığı bulunmayan genç öğretmen Mine, açıklanamaz bir şekilde nöbet geçirerek hastaneye kaldırılmıştır ve durumu her an daha da kötüye gitmektedir. Hekimoğlu kimsenin teşhis koyamadığı Mine’nin dosyasını alır ve 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte hastalığın izini sürmeye başlar. Üçü de güçlü karakterlerden oluşan ekibi de onun önderliğinde bir nevi olay yeri inceleme ekibi gibi yol alır. Hekimoğlu hem hastane içinde hem de hastane dışında karşısına çıkan bütün ipuçlarını değerlendirirken, sivri dili ve kullandığı sıra dışı yöntemler onu sık sık hastane yöneticisi ve aynı zamanda okul arkadaşı olan İpek’le karşı karşıya getirecektir.

Herkesin yalan söylediği bir dünyada zekasına ve önsezilerine güvenen Hekimoğlu gerçeğe ulaşarak genç kadını kurtarabilecek mi?

HEKİMOĞLU NEREDE , HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi İstanbul Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor.

İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı diziye uyarlanmıştır.

HEKİMOĞLU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hekimoğlu dizisi 17 Aralık 2019 Salı günü 20:00'de Kanal D ekranında ilk bölümüyle yayınlanacak.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİMLER?

Timuçin Esen
Ateş Hekimoğlu
Okan Yalabık
Orhan Yavuz
Ebru Özkan Saban
İpek Tekin
Kaan Yıldırım
Mehmet Ali Çağlar
Aytaç Şaşmaz
Emre Acar
Damla Colbay
Zeynep Can

 

İstanbul'da şoke eden olay! O marka araçlar hedefte...İstanbul'da son günlerde araç farı hırsızlığı sayısı oldukça arttı. Motosikletle gelen hırsızlar farları saniyeler içinde söküp çalıyor. Basitçe sökülen farlar değerinden oldukça yüksek fiyata satılıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mehmet Şef sol elini neden gizliyor? Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında?

Mehmet Şef sol elini neden gizliyor? Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında?

İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları | 2020 Milli Piyango çeyrek bileti ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları | 2020 Milli Piyango çeyrek bileti ne kadar?

İşte en çok hile yapılan gıdalar...

İşte en çok hile yapılan gıdalar...

Sıradaki Haber