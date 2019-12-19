Hekimoğlu oyuncuları | Hekimoğlu hangi dizinin uyarlaması?

Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu 1. bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. İzleyiciden tam not alan Hekimoğlu Twitter'da yayınlandığı akşam gündem oldu. İkinci bölüm için de geri sayım başladı. 24 Aralık Salı akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Hekimoğlu dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınladı.

Peki, Hekimoğlu hangi dizinin uyarlaması ve Hekimoğlu oyuncu kadrosunda kimler var? İşte dizi ile ilgili merak edilenler...

HEKİMOĞLU 2. BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU HANGİ DİZİNİN UYARLAMASI?

Hekimoğlu dizisi , Amerika’da Universal Television şirketi tarafından hayata geçirilen, iki Altın Küre ödüllü House M.D’nin Türkiye uyarlaması.

House M.D. 2004-2012 yılları arasında yayınlandı. 8 sezon süren dizinin başrolünde Hugh Laurie yer alıyordu.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

TİMUÇİN ESEN / ATEŞ HEKİMOĞLU - Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı

40’lı yaşlarında. Bir tıp dehası… Ateş Hekimoğlu enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Hekimoğlu, zekası ve hastalıkları teşhis ederken kullandığı farklı yöntemleriyle şaşırtır ve hayranlık uyandırır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir. “Herkes yalan söyler” cümlesi klasik haline gelen Hekimoğlu, bu özelliklerinden dolayı takip edilmesi zevkli ve vazgeçilmez bir karakterdir.

OKAN YALABIK / ORHAN YAVUZ - Onkoloji Uzmanı

40’lı yaşlarda başarılı bir onkoloji uzmanı. Ateş Hekimoğlu’nun lise ve üniversiteden arkadaşı. Hatta tek arkadaşı... Hekimoğlu’yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan, her zaman Ateş’in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekâsıyla diğeri de sağduyusuyla yaklaşır hastalara… Orhan, Ateş’i çıkarsız ve gerçekten seven tek arkadaşıdır. Yüzlerce hayat kurtarmış olmasına büyük bir saygı duyar.

EBRU ÖZKAN SABAN / İPEK TEKİN - Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

Orhan ve Hekimoğlu’nun okuldan arkadaşı. Yalnız, güçlü bir kadın. Tıp fakültesinin dekanı ve hastane yöneticisi olan İpek, endokrinoloji uzmanıdır. Duygusal ve sosyal becerileri kuvvetli, hayatını hastalara ve hastaneye adamıştır. Orhan’dan sonra Ateş’in zorlu karakterini anlayan ve buna tahammül edebilen tek kişidir. Hekimoğlu sadece bulmacalı vakaların peşinde koşarken, İpek de Orhan gibi onun mümkün olduğu kadar çok hastaya şifa olması için uğraşır.

KAAN YILDIRIM / MEHMET ALİ ÇAĞLAR - Nöroloji Uzmanı

Ateş’in ekibindeki uzman nörolog olan Mehmet Ali, her zaman Ateş’i en çok eleştiren kişidir. Ne kadar inkâr etse de ekipte en çok Ateş’e benzeyen de odur. Mehmet Ali, İstanbul’un fakir mahallelerinden birinde, zor şartlarda büyümüştür. Sınıf atlamak ve bir daha eski mahallesine dönmemek için çaba serf etmektedir her zaman… Görünüşüne ekipteki herkesten daha çok özen gösterir. Hırslı ve çalışkan olsa da bazen yetenekleri hırsının gerisinde kalabilir. Sabırsızdır. Ateş’ten hoşlanmasa da bir doktor olarak ona hayranlık duyar ve farkında olmadan bazı zamanlarda onu taklit eder. Ateş, onun geçmişiyle arasına koymaya çalıştığı mesafenin farkındadır. Onu manipüle etmek için bu hassas noktasını kullanmaktan kaçınmaz.

AYTAÇ ŞAŞMAZ / EMRE ACAR - Kardiyoloji ve Koroner Yoğun Bakım Uzmanı

Ateş’in ekibindeki kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır. Hem zengin hem de yakışıklı bir adamdır. Ne var ki onun da hayatı dışarıdan görüldüğü kadar yolunda gitmemiştir. 15 yaşındayken babası tarafından terk edilir ve tek başına alkolik annesine bakmak zorunda kalır. O günden beri de babasıyla arasındaki bağ neredeyse kopmuştur. Emre sürekli olarak yeteneklerine hayran olduğu patronu Ateş’e kendini beğendirmeye çalışır. Ateş’in fikirlerini herkesten çok onaylar ve kabullenir. Bir yandan da bir kukla olmadığını kanıtlamak için sürekli olarak kendini ispat etmeye çalışır. Genellikle umursamaz ve biraz sinsi görünse de çok insancıl ve derin tarafları da vardır. İlgilendiği hastalarla olan ilişkilerinde zaman zaman bu yanı açığa çıkar.

DAMLA COLBAY / ZEYNEP CAN - Alerfi ve immünoloji uzmanı

Ateş’in ekibindeki tek kadın olan Zeynep, bağışıklık sistemi uzmanıdır. Oldukça güzel ve dikkat çekici olduğu halde takındığı ciddi maskeyle kadınlığını gizlemeye uğraşır. Hastalara şefkatle yaklaşır, onlarla gereğinden fazla bağ kurar. Ateş’in merakı bulmaca çözmekse, Zeynep’in merakı da insanlardır. Her şeyiyle Ateş’in tam zıttıdır. Ne var ki Ateş’le çalışmaya başladıktan sonra onun da içinde bir sertlik oluşur. Zamanla Ateş’e benzemeye başlar, onun gibi olursa onu anlayabileceğini düşünür ve o da kuralları zorlamaya başlar.