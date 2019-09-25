MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemHem hırsız hem pişkin! 'Biz örgüt müyüz?'
25.09.2019 - 12:32 | | DHA

Hem hırsız hem pişkin! 'Biz örgüt müyüz?'

Antalya’da bir alışveriş merkezinin zincir market şubesinden hırsızlık yapan M.Ü. ile kız kardeşi F.D., görüntü alan gazetecilere, "Ne çekiyorsunuz biz örgüt müyüz?" diyerek tepki gösterdi.

Hem hırsız hem pişkin! 'Biz örgüt müyüz?'

Olay, 30 Ağustos tarihinde Kepez ilçesindeki bir AVM'nin zincir marketinde meydana geldi. Kasiyer, 'tırnakçılık' yöntemiyle 400 lira dolandırıldı. Durumun anlaşılması üzerine polise haber verildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin, çok sayıda suçtan sabıkası olan M.Ü. ile kız kardeşi F.D. olduğunu belirledi. 2 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ü., görüntü alan gazetecilere, "Ne çekiyorsunuz biz örgüt müyüz" diye tepki gösterdi.

 

 

Boston Dynamics, 'Atlas' robotunun yeni videolarını yayınladıİnsana benzetim amaçlı dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan ABD'li Boston Dynamics, Atlas robotunun jimnastik hareketler yaptığı yeni bir video yayınladı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gözü dönen damat kayınpederinin evini basıp yaktı

Gözü dönen damat kayınpederinin evini basıp yaktı

Milli Eğitim'den açıklama geldi! 'Görüntüler geçen yıla ait'

Milli Eğitim'den açıklama geldi! 'Görüntüler geçen yıla ait'

Jet Sosyete yeni sezon fragmanı! Jet Sosyete ne zaman ve nerede yayınlanacak?

Jet Sosyete yeni sezon fragmanı! Jet Sosyete ne zaman ve nerede yayınlanacak?

Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci'nin nişanlısı kim?

Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci'nin nişanlısı kim?

Sıradaki Haber