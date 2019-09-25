Hem hırsız hem pişkin! 'Biz örgüt müyüz?'

Olay, 30 Ağustos tarihinde Kepez ilçesindeki bir AVM'nin zincir marketinde meydana geldi. Kasiyer, 'tırnakçılık' yöntemiyle 400 lira dolandırıldı. Durumun anlaşılması üzerine polise haber verildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin, çok sayıda suçtan sabıkası olan M.Ü. ile kız kardeşi F.D. olduğunu belirledi. 2 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ü., görüntü alan gazetecilere, "Ne çekiyorsunuz biz örgüt müyüz" diye tepki gösterdi.