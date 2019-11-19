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19.11.2019 - 06:42 | | AA

Hem kaybettikleri anneleri hem kendileri için organ bağışı kararı aldılar

Ordu'da yüksek tansiyon sonucu beyin kanaması geçiren ve Samsun'da kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Gülseren Türker'in böbrekleri ile karaciğerini bağışlayan çocukları, kendi organlarını da bağışladı.

Hem kaybettikleri anneleri hem kendileri için organ bağışı kararı aldılar

 

Yüksek tansiyon sonucu 3 gün önce beyin kanaması geçiren 60 yaşındaki ev hanımı Gülseren Türker, Samsun'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yoğun bakım servisinde tedavi gören Türker'in beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane organ nakil koordinatörünün yaptığı görüşmeler sonucunda ailesi, Türker'in organlarını bağışladı.

Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda yapılan operasyonla Türker'in karaciğer ve böbrekleri alındı.

Hem kaybettikleri anneleri hem kendileri için organ bağışı kararı aldılar

Hastanın böbreklerden biri Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, diğer böbrek ve karaciğeri ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Türker'in oğlu Metehan Türker, annesini kaybettiği için üzgün olduğunu söyledi.

Hastanın uygulanan tedaviye yanıt vermediğini aktaran Türker, "Annem yaşamında da organlarını bağışlamayı çok istiyordu. Biz karşı çıkmıştık çünkü annemin parçalanmasını istemiyorduk. Ancak bunun yanlış bir düşünce olduğunun farkına vardık. Babamla ve kardeşlerimle oturup konuştuk ve başka insanlara hayat vereceğine inandığımız için organlarını bağışlama kararı aldık." dedi.

Hem kaybettikleri anneleri hem kendileri için organ bağışı kararı aldılar

Kendi organlarını bağışlama kararını da anneleri için aldıklarını dile getiren Türker, "Annem mutlu olsun diye ben, ablalar ve eşim insanlar yaşam bulsun diye organlarımızı bağışlama kararı aldık. Çok mutluyum annemin gurur duyacağını biliyorum. Her şey onun mutluluğu için. Bu inşallah insanlara örnek olsun. Çünkü çok nakil bekleyen insan var. Bu bizim de başımıza gelebilir." ifadesini kullandı.

OMÜ Genel Cerrahi Ana Bilimdalı öğretim görevlisi doktor Alper İsmail Tarım da bağışlanan organlar sayesinde üç hastanın yeniden yaşama bağlanacağını bildirdi.

Araç hurdaya döndüFatih Vatan Caddesi, Aksaray istikametinde seyreden bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak karşı şeride geçti. Otomobilin içinde bulunan 4 kişiden 3'ü ağır yaralandı.
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