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01.09.2019 - 19:40| DHA

Hemen yardıma koştular! O anlar anbean kaydedildi

Esenyurt'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 75 yaşındaki kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Hemen yardıma koştular! O anlar anbean kaydedildi

Kaza, 30 Ağustos Cuma günü saat 17.30 sıralarında, Mehter Çeşme Mahallesi 1814.Sokak üzerinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada; akraba ziyaretine giderken yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Necife Taşdemir'i otomobil çarptı.

Taşdemir, çarpmanın etkisiyle havaya uçarak yere düştü. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını ilk müdahalesinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Taşdemir'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

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