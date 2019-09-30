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30.09.2019 - 17:07 | | İHA

Hemşire, çarptığı kadına ilk müdahaleyi kendisi yaptı

Aydın Efeler ilçe merkezi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. İddiaya göre aniden önüne çıkan bir yayayı çarpan hemşire önce direksiyon başında şok geçirdi, ardından aracından inip çarptığı kazazedeye ilk müdahaleyi kendisi yaptı.

Hemşire, çarptığı kadına ilk müdahaleyi kendisi yaptı

Kaza saat 16:00 sıralarında Adanan Menderes Bulvarı ile Kıbrıs Caddesi ‘nin kesiştiği kavşağa yakın bir yerde meydana geldi. Kıbrıs Caddesi üzerinde seyir halinde olan 09 EE 115 plakalı araç iddiaya göre aniden önüne çıkan yayaya çarptı. Kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın yere yığılırken, direksiyon başındaki kadın da bir anda şok yaşadı. Kısa sürede kendini toparlayan ve hemşire olduğu öğrenilen kadın sürücü çarptığı yayaya ilk müdahaleyi kendisi yaptı.

Çarptığı kadının durumunun iyi olduğunu gören sürücü hemşire kazazedeyi su verip sakinleştirmeye çalışıp ola yerine gelen 112 Acil servisteki meslektaşlarına teslim etti.

Köpekten insanlara trafik dersi!Marmaris’te, köpeğin kırmızı ışıkta beklerken, yayaların umursamadan karşıya geçmesi, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoyu görenler köpeği takdir ederken, yayalara tepki gösterdi.
daha fazla video için

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