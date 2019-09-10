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10.09.2019 - 13:30| DHA

Hemşireye çirkin saldırı! 'Benden uzaklaşır mısın?' dedi ve...

Aksaray'da, baş ağrısı şikayetiyle gittikleri semt polikliniğinde hemşire Mehmet Sırmalı'yı (26) döven Erkan K. (34) ve kardeşi Aykut K. (24), ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sırmalı'nın çenesine 5 dikiş atıldığı ve tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Hemşireye çirkin saldırı! 'Benden uzaklaşır mısın?' dedi ve...

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Fatih Mahallesi'ndeki Muzaffer Çakır Semt Polikliniğinde meydana geldi. Erkan K., kardeşi Aykut K. ile beraber baş ağrısı şikayeti nedeniyle semt polikliniğine geldi. Erkan K.'yi muayene eden doktor, serum takılmasına karar verdi. Hemşire Mehmet Sırmalı da bunun üzerine Erkan K.'ye serum taktı.

Bu sırada Erkan K., iddiaya göre, Sırmalı'ya "Benden uzaklaşır mısın?" dedi. Sırmalı'nın ''Tedavinizi ben yapıyorum'' diye cevap verdiği Erkan K., yumrukla hemşireye saldırmaya başladı. Kardeşi Aykut K. de Sırmalı'ya saldırdı. Mehmet Sırmalı, 2 kardeşin saldırısından mesai arkadaşlarının müdahalesiyle kurtuldu. Arbede sırasında odadaki eşyaların bir kısmı zarar görürken, olay yerine polis çağrıldı.

Hemşireye çirkin saldırı Benden uzaklaşır mısın dedi ve...

İKİ KARDEŞ SERBEST KALDI

İlk müdahalesi mesai arkadaşlarınca yapılan Mehmet Sırmalı, daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çenesine 5 dikiş atılan Sırmalı, tedavisinin ardından taburcu oldu. Olayın ardından gözaltına alınan Erkan K. ve Aykut K. ise polisteki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. İki kardeş hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Hemşireye çirkin saldırı Benden uzaklaşır mısın dedi ve...

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