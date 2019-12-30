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30.12.2019 - 16:26 | | DHA

Hemzemin geçitteki bariyeri söktü! 723 TL ceza kesildi

Afyonkarahisar’da trenin geçişi esnasında hemzemin geçidin bariyerini kırarak trafiği tehlikeye düşüren şehir içi minibüs sürücüsünün ehliyetine el konuldu, 723 TL para cezası uygulandı.

Hemzemin geçitteki bariyeri söktü! 723 TL ceza kesildi

Eşrefpaşa Mahallesi'nde şehir içi yolcu taşıyan minibüsün kimliği belirsiz sürücüsü, 26 Aralık günü hemzemin geçide geldiği sırada, bariyer, tren geçeceği için kapandı. Önünde başka araçlar duran minibüsten inen sürücü, bariyeri açmaya çalıştı. Başarılı olamayınca bariyeri söküp, yol kenarına attı. Ardından da geçiş yapmak için bekleyen diğer araçların sürücülerine yollarına devam etmelerini söyledi. Kendisi de aracına binen sürücü, minibüstekilerin canını hiçe sayarak, tren yolundan geçiş yaptı. Arkadan gelen bazı araçlar da minibüsü takip etti. Saniyeler sonra trenin geçtiği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yaşanan olayın ardından minibüs sürücüsü H.K. hakkında TCDD 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan şikayet sonrasında işlem başlatıldı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, kamu malına zarar verdiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan H.K. hakkında 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nce dava açıldı. Sürücüye ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 14'üncü maddesi uyarınca 723 TL idari para cezası uygulandı.

Sürücünün hemzemin geçitte bulunan otomatik bariyeri kırma eyleminin de sağlık yönünden bir sorunu olabileceği ve olası bir tehdit unsuru olmaması adına ehliyetine el konulduğu, sürücünün İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacak sağlık kontrolü neticesinde ortaya çıkacak sonuca göre ehliyetinin iade edilip edilmemesinin de netlik kazanacağı kaydedildi.

 

 

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