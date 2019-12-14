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14.12.2019 - 02:06 |

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, tartıştığı babası tarafından av tüfeği ile vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Yamanlar köyünde Ömer Ç. (48) ile oğlu Rıza Ç. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Ç, av tüfeği ile oğluna ateş etti. Rıza Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

Henüz 19 yaşındaydı Babası öldürdü


Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay esnasında alkollü olduğu ileri sürülen baba Ömer Ç. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
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