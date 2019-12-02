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02.12.2019 - 01:07 | | İHA

Evleneli 2 ay olmuştu! Feci kaza çifti ayırdı

Bursa İznik'te otomobil, çarptığı motosikletin arkasında bulunan kadını altına alıp 700 metre sürükledi. Talihsiz kadın olay yerinde can verdi.

Evleneli 2 ay olmuştu! Feci kaza çifti ayırdı

Kaza saat 23.00 da Eşrefzade mahallesi Kılıçaslan caddesinde meydana geldi. 16 H 8712 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan Osman A'nın kullandığı 16 AFE 272 motosiklete çarptı. Kazanın şiddetiyle Osman A. (25) yaralanırken, arkasında oturan eşi Merve A. (22) otomobilin altında kaldı. Hızını kesmeyen otomobil sürücüsü talihsiz genç kadını tam 700 metre sürükledi.

Evleneli 2 ay olmuştu Feci kaza çifti ayırdı

Olay yerine gelen polis, kaçan otomobil sürücüsünün peşine düştü. Merve A. ile Osman A.'nın iki ay önce evlenerek hayatını birleştirdi öğrenildi.

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