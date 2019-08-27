"Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın, ben de gülemedim" şarkısının sözleri nasıl devam eder? 27 Ağustos ipucu sorusu

Online bilgi yarışmalarından birinde daha günün sorusu belli oldu. Bu akşam 20:30'da oynanacağı açıklanan yarışmanın bu akşamki ipucu sorusu Neşet Ertaş'ın bir şarkısına ilişkin soruldu. İşte 27 Ağustos ipucu sorusu ve cevabı...

SORU

Neşet Ertaş'ın ünlü türküsünde "Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın / Ben de gülemedim …" sözleri nasıl devam eder?

CEVAP

Hep sen mi ağladın hep senmi yandın

Bende gülemedim yalan dünyada

Sen beni gönlümce mutlumu sandın

Ömrümü boş yere çalan dünyada...