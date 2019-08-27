27.08.2019 - 19:13
"Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın, ben de gülemedim" şarkısının sözleri nasıl devam eder? 27 Ağustos ipucu sorusu
Bir online bilgi yarışması için daha heyecan başladı. Her gün binlerce kişinin şansını denediği yarışmanın bu akşamki ipucu sorusu unutulmaz sanatçılarımızdan Neşet Ertaş'ın bir şarkısı ile ilgili oldu. İşte merakla araştırılan 27 Ağustos ipucu sorusu cevabı...
Online bilgi yarışmalarından birinde daha günün sorusu belli oldu. Bu akşam 20:30'da oynanacağı açıklanan yarışmanın bu akşamki ipucu sorusu Neşet Ertaş'ın bir şarkısına ilişkin soruldu. İşte 27 Ağustos ipucu sorusu ve cevabı...
SORU
Neşet Ertaş'ın ünlü türküsünde "Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın / Ben de gülemedim …" sözleri nasıl devam eder?
CEVAP
Hep sen mi ağladın hep senmi yandın
Bende gülemedim yalan dünyada
Sen beni gönlümce mutlumu sandın
Ömrümü boş yere çalan dünyada...