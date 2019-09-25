25.09.2019 - 17:01 | | DHA
Hepsi evinden çıktı!
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yaşayan İ.B., evinde tarihi eserlerle yakalanınca gözaltına alındı.
Çeşme Mahallesi'nde yaşayan İ.B.'nin evinde tarihi eser bulunduğunu öğrenen jandarma ekipleri, bu sabah operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, Helenistik döneme ait olduğu tespit edilen 1 kap, 2 kandil, 1 kase ve 3 adet tek tarafında kulpu olan testi bulundu. Evde bulunan tarihi eserlere el konulurken, İ.B. ise gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.
İfadesinde, eserleri evinin bahçesinde bulduğunu söylediği öğrenilen İ.B.'nin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İstanbul'un son kabadayısı artık naralarını tatlıları için atıyorİstanbul'un son kabadayısı ünvanı ile tanınan ve Üsküdar'ın sembol isimlerinden biri haline gelen Üsküdarlı Çakır Ahmet lakaplı Ahmet Ersan, kabadayılık günlerinden kalma naraları ile tatlı satıp geçimini sağlıyor. Her gün kendi elleri ile yaptığı tatlıları Üsküdar meydan ve sahilde satan Çakır Ahmet, vatandaşların da ilgisiyle karşılaşıyor.