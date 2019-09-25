Hepsi evinden çıktı!

Çeşme Mahallesi'nde yaşayan İ.B.'nin evinde tarihi eser bulunduğunu öğrenen jandarma ekipleri, bu sabah operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, Helenistik döneme ait olduğu tespit edilen 1 kap, 2 kandil, 1 kase ve 3 adet tek tarafında kulpu olan testi bulundu. Evde bulunan tarihi eserlere el konulurken, İ.B. ise gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

İfadesinde, eserleri evinin bahçesinde bulduğunu söylediği öğrenilen İ.B.'nin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.