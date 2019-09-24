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24.09.2019 - 07:18 | | İHA

Hepsi sıfırdı! Hasar gördüler...

TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde otomobil taşıyan TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmazken, TIR'ın dorsesinde bulunan sıfır otomobiller hasar gördü.

Hepsi sıfırdı! Hasar gördüler...

Kaza gece saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Ankara istikametine giden ve dorsesinde İstanbul’dan aldığı araçları götüren Musa Ünal idaresindeki 06 BOT 803 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak refüjde bulunan bariyerlere çarptı.

Hepsi sıfırdı Hasar gördüler...

Bariyerleri sökerek takılan TIR orta refüjde ki diğer bariyere çarparak yan yattı. TIR’ın karşı şeride geçmesini bariyerler engellerken, TIR kasasında bulunan sıfır kilometre 5 otomobilde ise büyük hasar oluştu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın ihtimaline karşı kontrol yaparken, kazada ölen ve yaralanan olmadı. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.
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