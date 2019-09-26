Hepsi tek tek adliyeye böyle getirildi!

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yalova merkezli Bursa, Erzurum, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Kocaeli illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan adliyeye sevk edildi.
Diğer şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.
Nesli tükenmek üzere olan dağ keçileri böyle görüntülendiNesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan dağ keçileri, Antalya'da Toroslarda görüntülendi. Antalyalı bir vatandaş, rakımı 2 bin metreyi bulan dağda karşılaştığı dağ keçilerini görüntüleyerek onları otlatmaya çalıştı.