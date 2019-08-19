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19.08.2019 - 13:27| DHA

Hepsi üzerinden çıktı!

Eskişehir’de uyuşturucu sattığı tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli Enes A.'nın üzerinde 150 gram skunk ve 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hepsi üzerinden çıktı!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu sattığı tespit edilen Enes A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 150 gram skunk uyuşturucu maddesi ile 200 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınan şüpheli Enes A., adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

 

 

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