‘Her 20 otizmliye bir danışman’

Bakan Koca, “Otizm ve diğer nadir hastalıkları, bu konuda çalışacak bir daire başkanlığı kurarak yakın takibe alacağız. Tedbirleri daha ciddi uygulayabileceğiz. Otizm hastaları için özellikle birer danışman olsun istiyoruz. 20-25 hastaya, sürekli ulaşabilecekleri danışman olması gerektiğini düşünerek bu projeyi planlıyoruz. Onları her noktada yönlendirip, yardımcı olacaklar. Hem de eğitimlerini sağlayacaklar. Belli hastanelerde kurulan özel merkezlerde bu uygulamalar başlayacak” dedi.



Okullara sağlık görevlisi



Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı okul kazalarına karşı da ortak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Tüm okullarda birer sağlık personeli görevlendirilecek. Sağlık personeli, kaza anlarında ilk müdahaleyi yapacak, doktor ve ambulans gibi acil sağlık ekiplerini anında alarma geçirecek ve kazanın yaşandığı okula yönlendirecek. Bakan Koca, “Bir yıla bile kalmadan bu proje uygulamaya girecek” dedi.



Aşılamada iyi sonuç



TBMM’de Milliyet’e konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de son dönemde dirençle karşılaşan aşı konusunda da sevindirici sonuçlara ulaşıldığını belirterek, “Oranlar, beşli aşıda yüzde 96’dan 98’e çıktı. Kızamık, kızamıkçık, kabakulakta yüzde 98’i yakaladık. BCG aşısında oran yüzde 93’ten yüzde 96’ya yükseldi” dedi.

