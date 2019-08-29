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29.08.2019 - 21:19| DHA

Her satırı dehşet! Eşini 46 bıçak darbesiyle öldürmüş

Konya'nın Karatay ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı hakkında "Canavarca hisle eşi kasten öldürmek" suçundan iddianame hazırlandı.

Her satırı dehşet! Eşini 46 bıçak darbesiyle öldürmüş

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 23 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Bekir Erkol (40) hakkında "Canavarca hisle eşi kasten öldürmek" suçundan iddianame düzenlendiği belirtildi.

Dosyanın Konya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde değerlendirme aşamasında olduğu ifade edilen açıklamada, cinayet zanlısının, eşi Tuba Erkol'u (37), 14'ü öldürücü nitelikte olmak üzere toplam 46 bıçak darbesi ile yaraladığının tespit edildiği kaydedildi.

Olay

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün, eşi Tuba Erkol ile "şiddetli geçimsizlik" yaşadıkları gerekçesiyle mahkemece iki ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Bekir Erkol, eve giderek eşiyle tartışmış, ardından 3 çocuk annesi eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürmüştü.

İki çocuğunu alıp annesinin evine gittiği belirlenen Bekir Erkol ise burada gözaltına alınmıştı.

Doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını vurduDenizli'nin Honaz ilçesinde bir gencin, doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını elindeki tüfeğin ateş alması sonucu kazara öldürdüğü iddia edildi.
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