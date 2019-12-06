Geçtiğimiz Mart ayında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Ahmet Emre Yıldır’ın ailesi, akrabaları olan Vedat T.’nin oğullarına 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde aile şu iddialara yer verildi:

“2002-2003 yıllarında çalışma amacıyla Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine göç eden 68 yaşındaki Vedat T., akrabalık sebebiyle Yıldır ailesinin yanına yerleşti. İlerleyen dönemde Tarhan, gece herkes uyuduğunda o zaman 9 yaşında olan Ahmet Emre Yıldır’ın yattığı çekyatta yanına sokularak cinsel istismarda bulunmaya başladı. Sonraki zamanlarda eylemlerini arttıran T., farklı yöntemlerle istismarlarına devam etti. Yaklaşık 1 yıl süren istismarlar T.’nin iş nedeniyle Çorlu’daki işinden ayrılması ile sona erdi. T., yaz aylarında ailesiyle birlikte Yeniçiftlik’teki yazlıklarına geldiğinde, Yıldır’a yönelik cinsel istismar içerikli hareketlerine devam etti. Yıldır, ailesiyle birlikte T.’nin Enez’deki yazlığına gittiklerinde cinsel istismar içerikli istismar eylemlerine maruz kaldı. Ancak korktuğu için bu durumdan kimseye bahsedemedi. T.’nin cinsel istismar içerikli eylemleri Yıldır 18 yaşına gelene kadar devam etti. Yıldır, 2011-2012 yıllarında Trakya Üniversitesi’nde okuyorken, T.’nin tehdidiyle Kemalköy’deki evine gitti ve burada rızası olmadan cinsel ilişkiye girildi. Ardından askere giden Yıldır, psikolojik sorunlar yaşayınca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. 9 yaşından beri yaşadıklarını ailesine anlatma kararı alan Yıldır, yaşadıklarını ailesine anlattı. Tarhan ile yüzleşmek ve elinde delil olmasını isteyen Yıldır, ablalarıyla birlikte Edirne’ye geldi. Ardından ablalarının yanından ayrılan Yıldır, T.’nin yanına giderek yaptıkları görüşmeyi ses kaydına aldı. T., bahsi geçen ses kaydında işlediği tüm suçlara ilişkin tüm olayları itiraf etti.”

'MASAJ YAPTIM'



Ahmet Emre Yıldır, ailesi ve avukatıyla birlikte ses kaydını da yanlarına alarak Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına Vedat T. hakkında suç duyurusunda bulundu. Yıldır, bunalıma girerek 15. katta bulunan evlerinin camından atlayarak intihar etti. İntiharın ardından harekete geçen Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı T.’nin ifadesini aldı. T. ifadesinde, Yıldır ailesiyle çok sık görüştüklerini ancak üzerine atılan suçlamalarını kabul etmediklerini belirterek, “Sadece o gün ve ertesi gün Emre’ye masaj yaptım” dedi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanan Yıldır hakkında, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan hazırlanan iddianame Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşen ilk duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Vedat T., Tekirdağ Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. “Kaçma ve delilleri karatma şüphesi bulunmayışı” nedeniyle tahliye edildi.

Yıldır’ın ailesi, avukatları Merve Uçanok aracılığıyla tahliye kararına itiraz etti. Bunun üzerine mahkeme, Vedat T. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince kent merkezindeki iskelede kimlik kontrolü sırasında gözaltına alınan T.’nin, sevk edildiği infaz savcılığında SEGBİS sistemiyle Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ifadesi alındı.

'SESLER BANA AİT AMA KABUL ETMİYORUM'



Mahkeme heyeti ses kaydında yer alan seslerin T.’nin kendisine ait olup olmadığını sorması üzerine T. seslerin kendisine ait olduğunu ancak psikolojik baskı altında bulunduğunu belirterek, bu soruya daha fazla cevap vermeyeceğini söyledi. Ses kaydında yer alan ve T.’ye ait olan sözleri hakkında da soru soran mahkeme heyetine T., “ben tutanağı kabul etmiyorum” dedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık T.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Davanın ikinci celsesi dün Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Yıldır’ın sanık T. ile arasında geçen 25 dakika 33 saniyelik ses kaydını, Yıldır’ın avukatı Merve Uçanok, tiyatral anlatım olarak gerçekleştirdi. Avukat Uçanok, T. ve Yıldır’ın konuşmalarını birebir olarak mahkeme heyetine seslendirdi. Mahkeme heyeti, Çanakkale Cezaevinde tutuklu bulunan Vedat T.’nin tutukluluk halinin devamına karar verip, 3. celseyi 10 Mart 2020 tarihine erteledi.