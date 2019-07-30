MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemHer şey akşam yemeğinin ardından başladı... Tam 54 kişi zehirlendi!
30.07.2019 - 11:41| İHA

Her şey akşam yemeğinin ardından başladı... Tam 54 kişi zehirlendi!

Malatya'da yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan işçilerin sayısı 54'e yükseldi.

Her şey akşam yemeğinin ardından başladı... Tam 54 kişi zehirlendi!

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde bir hastane inşaatında çalışan ve akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan işçilerin sayısı 54'e yükseldi. Mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri üzerine bölgeye gönderilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan işçilerden bir bölümünün yapılan ilk müdahale ve tedavilerinin ardından müşahede altına alındığı öğrenildi. Çoğu taburcu edilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.

Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmışlardıPendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tahliyesine karar verildi. Kararın ardından hamile kadın gözyaşı döktü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diyarbakır'da polis merkezine saldırıyla ilgili 4 tutuklama

Diyarbakır'da polis merkezine saldırıyla ilgili 4 tutuklama

Balayında dehşet! Ayağı kopma noktasına geldi

Balayında dehşet! Ayağı kopma noktasına geldi

"Verilen karar kabul edilemez"

"Verilen karar kabul edilemez"

Üniversiteli genç ölü bulundu

Üniversiteli genç ölü bulundu

Sıradaki Haber