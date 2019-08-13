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13.08.2019 - 11:37| İHA

Her şey bayramlaşmak istemesiyle oldu! Feci son...

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otomobilin sürücüsü, bayramlaşmak için yanında durmaya çalıştığı tanıdığına çarparak ölümüne neden oldu. Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ise yaralandı.

Her şey bayramlaşmak istemesiyle oldu! Feci son...

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesi Sarp mevkisinde meydana geldi. Sadettin Y. otomobiliyle giderken yol kenarında gördüğü Bekir Altıntaş (63) ile bayramlaşmak için yanında durmaya çalıştı. Bu esnada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek Altıntaş'a çarptı, ardından da uçuruma yuvarlanıp metrelerce aşağıya düştü.

Kazada yol kenarında bekleyen Bekir Altıntaş otomobilin altında kalarak hayatını kaybederken, yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Metrelerce aşağıya düşen otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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