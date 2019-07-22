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22.07.2019 - 16:03| DHA

Her şey bir anda oldu!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, kontrolden çıkıp, park halindeki araca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Her şey bir anda oldu!

Ankara'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Çekirge caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf Çoban yönetimindeki 06 BCN 074 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki 06 BGU 864 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü Yusuf Çoban, araç içinde sıkışarak yaralandı.

Her şey bir anda oldu

Yaralı sürücü, gelen iftaiye ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Çoban, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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