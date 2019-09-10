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10.09.2019 - 20:04| İHA

Her şey bir anda oldu! Herkes oraya koştu

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Göçük altında bir otomobil kaldı.

Her şey bir anda oldu! Herkes oraya koştu

Saat 18.00’da Ayrancılar Mahallesi 91. Sokak'ta bulunan bir apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Yıkılan duvarın altında bir araç kalırken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. Vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.

Her şey bir anda oldu Herkes oraya koştu


Olay yerine Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı Ayrancılar Karakol ekipleri, ambulans, İZSU ekipleri ve GEDİZ Elektrik ekipleri geldi. Yapılan inceleme sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı, maddi hasar meydana geldiği belirlendi. Bölgede güvenlik önlemi alındı.

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