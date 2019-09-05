05.09.2019 - 17:48| İHA
Her şey bir anda oldu! Ölümden döndü
Hatay’da, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Antakya-İskenderun Karayolu Adliye mevkisinde meydana gelen kazada, M.S.T. yönetimindeki 80 KV 888 direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak devrildi. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Antakya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Silahlı kavgada ölen Gülşah'la ilgili 1 tutuklamaSinop'taki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.Kent merkezi Gazi Caddesi'nde önceki gece meydana gelen, iki çocuk annesi Gülşah K’nın ölümü ve 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya yönelik Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.