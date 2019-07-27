MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemHer şey yarım saat içerisinde oldu! Peş peşe...
27.07.2019 - 22:27| AA

Her şey yarım saat içerisinde oldu! Peş peşe...

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki alt geçitte yaklaşık yarım saatte meydana gelen 3 zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Her şey yarım saat içerisinde oldu! Peş peşe...

 Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu Caddesi'ndeki alt geçit girişinde, aynı yönde seyreden Hatice Çıray idaresindeki 42 AET 74 plakalı hafif ticari araç, Veli Karalar yönetimindeki 42 HK 052 plakalı otomobil, Hasan Yarba kontrolündeki 42 PA 375 plakalı otomobil ve Mehmet Ali Durlanık'ın kullandığı 06 FR 6018 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Hatice Çıray ile beraberindeki Ayşe Çıray yaralandı.

Her şey yarım saat içerisinde oldu Peş peşe...

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ettiği sırada aynı bölgede önce 5, ardından da 3 aracın karıştığı iki zincirleme trafik kazası daha meydana geldi.

Kaza sonucu araçlarda hasar oluştu.

Yaklaşık yarım saatte meydana gelen 3 zincirleme trafik kazasına karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Her şey yarım saat içerisinde oldu Peş peşe...

 

Esenyurt'ta okulun çatısı alev alev yandıİstanbul Esenyurt'ta izolasyon çalışmaları devam eden ilk okulun çatısı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Her şey yarım saat içerisinde oldu! Peş peşe...

Her şey yarım saat içerisinde oldu! Peş peşe...

Kan donduran olay! Tarlada bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Tarlada bebek cesedi bulundu

22 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti

22 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti

ATA AÖF üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber