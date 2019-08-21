Her üç gençten ikisi şiddete başvuruyor

Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) tarafından 27 ilde 120 bin lise öğrencisi ile yapılan ankete göre, ortaya çıkan anlaşmazlık durumlarında gençlerin yüzde 67’si sorunu çözmek için şiddete başvuruyor. Anket, liseli gençlerin yüzde 61’inin de psikolojik sorunlar yaşadığını ortaya koydu.

HEGEM tarafından “Gençlik Durum Analizi” başlığıyla yapılan araştırma verilerine göre, liseye devam eden gençlerin yüzde 53’ü anne-babaların aralarında yaşadığı anlaşmazlıklarda bir şekilde şiddete başvurduğunu belirtti.

Konuşarak çözmüşler

Verilere göre, anne-babalardan yüzde 28’i tartışma, yüzde 13’ü birbirine küsme, yüzde 12’si ise fiziki yolla şiddete başvururken, sadece yüzde 47’si konuşarak anlaşmazlıklarını çözmeye yoluna gidiyor.

Kardeşler arasında ortaya çıkan problemlerin çözümünde ise, daha vahim bir tablo ortaya çıktı. Gençlerin üçte ikisinin kardeşleriyle yaşadığı problemlerde sorunlarını çözerken şiddete başvurduğu belirtildi. Yüzde 11’inin birbirine küserek, yüzde 36’sının tartışarak ve yüzde 20’sinin de fiziksel olarak şiddete başvurduğunu belirten gençlerden sadece yüzde 33’ü kardeşleriyle yaşadığı anlaşmazlıkları konuşarak çözdüğünü dile getirdi.

Psikolojik sorunları var

Anket verilerine göre, gençlerin yüzde 21’i anne-baba arasında yaşanan fiziksel şiddete tanık oldu. Şiddete tanık olma sıklığına bakıldığında ise, yılda birkaç kez diyenler yüzde 58, ayda birkaç kez diyenler yüzde 23, haftada birkaç kez diyenler de yüzde 19 olarak görüldü.

Ankete katılan liseli kızların yüzde 67’si, erkeklerin yüzde 55’i psikolojik sorunlar yaşadıklarını beyan etti. Bu rakam ortalamada yüzde 61 olarak görüldü. Psikolojik olarak yaşanan sorunların sıklığına bakıldığında ise, yılda birkaç kez diyenler yüzde 47, ayda birkaç kez diyenler yüzde 31, haftada birkaç kez diyenler de yüzde 22 oldu. Araştırmada, psikolojik sorunlardan dolayı tedavi gören gençlerin ortalamasının ise yüzde 29 olduğu belirtildi.