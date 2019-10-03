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03.10.2019 - 21:41 | | DHA

Her yerde aranıyor! Olay yerinde bulunanlar dikkat çekti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, çıkan tartışmada Yücel K. tarafından ruhsatsız tabancayla göğsünden vurulan Tayfun Güney ağır yaralandı. Güney hastanede tedaviye alınırken, olayın ardından kaçan Yücel K.'yi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Her yerde aranıyor! Olay yerinde bulunanlar dikkat çekti

Olay, saat 18,00 sıralarında, Kuşlubahçe Mahallesi 4229 Sokak'ta meydana geldi. Tayfun Güney (31) ve Yücel K. (33), 45 AAY 676 plakalı hafif ticari araçla tarlaya geldi. Burada ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Her yerde aranıyor Olay yerinde bulunanlar dikkat çekti

Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Yücel K. araçta, ruhsatsız tabancasıyla Güney'e 4 el ateş etti. Mermilerden biri Tayfun Güney'in sol koltuk altına isabet etti. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güney kanlar içinde kalırken, Yücel K. ise olay yerinden kaçtı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Güney ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Her yerde aranıyor Olay yerinde bulunanlar dikkat çekti

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede taşın altına saklanmış tabanca, etrafta 4 boş kovan, araç içinde ve yakınlarında boş senetler buldu. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Yücel K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Araç incelenmek üzere çekiciyle emniyete götürüldü.

Ataşehir meyve sebze halinde silah sesleriAtaşehir’deki meyve sebze halinde iddiaya göre alkollü bir şahıs etrafa ateş açtı. Olayda üç kişi yaralanırken polis havaya ateş açarak şahsı yakaladı . Öte yandan haldeki sıcak anlar ve polisin havaya ateş açması cep telefonu kamerasına yansıdı.
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