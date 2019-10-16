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16.10.2019 - 22:44 | | AA

Her yerde aranıyordu... Acı haber geldi

Çankırı'da Kızılırmak Nehri'nde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Her yerde aranıyordu... Acı haber geldi

Kızılırmak ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Zekeriye Sümenoğlu'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede Sümenoğlu'nun en son Kızılırmak Nehri civarında görüldüğü belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin nehirde ve civarında yapılan aramada Sümenoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

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