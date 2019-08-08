MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemHer yerde aranıyordu! Cesedi ormanda gömülü bulundu
08.08.2019 - 11:17| İHA

Her yerde aranıyordu! Cesedi ormanda gömülü bulundu

Bursa’da mayıs ayında kaybolan adamın ormanlık alanda gömülü vaziyette cesedi bulundu. Arkadaşları tarafından öldürüldüğü tespit edilen adamın katil zanlıları tutuklandı.

Her yerde aranıyordu! Cesedi ormanda gömülü bulundu

30 yaşındaki G.D’nin ailesi kendisinden haber alamayınca 5 Mayıs tarihinde polise kayıp başvurusunda bulundu. G.D'nin bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, uzun süren araştırmalar neticesinde şahsın en son Fidyekızık Mahallesi Erikyayla Sokak'ta görüldüğünü tespit etti. Sokağı inceleyen ekipler, ormanlık alanda da çalışma yürütmeye başladı. G.D’nin cesedi ormanlık alanda gömülü vaziyette bulundu. Cesedi inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, G.D’nin başından ve sırtından av tüfeği ile vurulduğunu belirledi.

G.D’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, cinayet ekipleri bu sefer şüphelilerin peşine düştü. G.D’nin arkadaşları M.Z. (31) ve İ.E.T. (29) tarafından öldürülğü tespit edildi. Şahısların yakalanması için harekete geçen ekipler, şüphelilerden İ.E.T’nin olaydan sonra farklı suçlardan yakalanarak tutuklandığını fark etti. M.Z’nin peşine düşen polis, kısa süre içinde şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların cinayeti alacak verecek yüzünden işledikleri öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin G.D’yi öldürürken kullandıkları suç aleti silah ise bekçiler tarafından M.Z’ye ait olan araçta bulundu. Bekçiler şüphelilerin G.D’yi gömmek için kullandıkları kazma ve küreği de aynı araçta buldu. Gözaltına alınan M.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

Sıradaki Haber