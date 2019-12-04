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04.12.2019 - 18:31 | | DHA

Her yerde aranÄ±yordu cesedi uçurumda bulundu

Mersin'in Ã‡amlÄ±yayla ilÃ§esinde, 4 gÃ¼ndÃ¼r kayÄ±p olanÂ Mehmet Eker'in (36), uÃ§urumun dibinde cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±.Â

Her yerde aranÄ±yordu cesedi uçurumda bulundu

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Ã‡amlÄ±yayla ilÃ§esinde,Â hayvan besiciliÄŸi yapan Mehmet Eker'denÂ 4 gÃ¼ndÃ¼r haber alamayan ailesi durumu jandarma ve polise bildirdi. Polis ekiplerince Eker'i bulmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmada,Â BaÅŸtepe mevkiinde, Eker'in aracÄ± yaklaÅŸÄ±k 200 metrelikÂ uÃ§urumun kenarÄ±nda bulundu. Ekipler, yaptÄ±klarÄ± incelemede Eker'inÂ uÃ§urumdan aÅŸaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirledi. YapÄ±lan aramada Mehmet Eker'in cesedi de uÃ§urumun dibinde bulundu.Â Arama kurtarma ve jandarma ekiplerinin cesedi uÃ§urumdan Ã§Ä±kartmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.Â 

Her yerde aranÄ±yordu cesedi uÃ§urumda bulundu

Eker'in kaybolmadan Ã¶nce sosyal medya hesabÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yerden video yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Her yerde aranÄ±yordu cesedi uÃ§urumda bulundu

EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildiSavunma Sanayi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ä°smail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± (Ä°HA) Emniyet Genel MüdürlüÄŸüne teslim ettiklerini bildirdi.
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