Her yerde aranÄ±yordu cesedi uÃ§urumda bulundu

Â

Ã‡amlÄ±yayla ilÃ§esinde,Â hayvan besiciliÄŸi yapan Mehmet Eker'denÂ 4 gÃ¼ndÃ¼r haber alamayan ailesi durumu jandarma ve polise bildirdi. Polis ekiplerince Eker'i bulmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmada,Â BaÅŸtepe mevkiinde, Eker'in aracÄ± yaklaÅŸÄ±k 200 metrelikÂ uÃ§urumun kenarÄ±nda bulundu. Ekipler, yaptÄ±klarÄ± incelemede Eker'inÂ uÃ§urumdan aÅŸaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirledi. YapÄ±lan aramada Mehmet Eker'in cesedi de uÃ§urumun dibinde bulundu.Â Arama kurtarma ve jandarma ekiplerinin cesedi uÃ§urumdan Ã§Ä±kartmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.Â

Eker'in kaybolmadan Ã¶nce sosyal medya hesabÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yerden video yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.