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11.08.2019 - 23:07| AA

Her yerde aranıyordu! Çobanlar buldu...

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan orman işçisi ölü bulundu.

Her yerde aranıyordu! Çobanlar buldu...

 

Alınan bilgiye göre, Gölcük Mahallesi Değirmendere mevkisinde çobanlar tomruk altında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler Mevlüt Bağ (55) olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

Kestiği ağacın yamaçtan yuvarlanmasıyla tomruğun altında kalarak hayatını kaybettiği düşünülen Bağ'ın Orman İşletme Müdürlüğünün belirlediği bölgede ağaç kesimi yaptığı ve 4 gündür kayıp olarak arandığı belirtildi.

Cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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