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03.10.2019 - 01:02 | | DHA

Her yerde aranıyordu! İstanbul'da otomobilinde ölü bulundu

Çekmeköy'de 3 gün önce kayıp ihbarı verilen bir kişi otomobilinde ölü olarak bulundu. Ölen kişinin cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Her yerde aranıyordu! İstanbul'da otomobilinde ölü bulundu

 

Olay, Çamlık Mahallesi Çamlık Sokakta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce evden ayrılan Ömür Kuru (44) için akrabaları tarafından kayıp ihbarı verildi.  Kuru mahallede aranmaya başlandı. Akrabalarından biri akşam saatlerinde Kuru'nun otomobilini fark etti. Kuru'nun akrabası durumu polis ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelen polis otomobilde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek olay yerine sağlık ekibi ve çilingir çağırdı. Kapı çilingir tarafından açılırken, sağlık ekipleri Ömür Kuru'un hayatını kaybettiği belirledi. Kuru'nun akrabaları da olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Her yerde aranıyordu İstanbulda otomobilinde ölü bulundu

Çekmeköy, Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nün bağlı ekipleri çevrede ve araçta uzun bir süre incelemelerde bulundu. Ekiplerin ilk incelemesinde cesedin herhangi gibi bir kesici aletle veya vücudun da darp izlerine rastlanmazken nasıl öldüğünün raporu Adli Tıp Kurumunda belli olacağı belirtildi. Savcı'nın olay yerinde incelemelerin ardından cenaze İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurum'un morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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