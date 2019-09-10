Her Yerde Sen 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Demir'in kimseye açıklamadığı sır!

Her Yerde Sen 13. bölümü cuma günü ekrana gelecek. Dizinin 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Selin ile Demir arasındaki aşk daha da alevlenecek. İkili içten içe birbirlerine daha da bağlanırken Demir annesinin çocuk yaşta kendisini terk ettiğini Selin'e anlatıyor. Fakat öyle bir sır var ki ikisininde göz yaşları sel oluyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm sırların ortaya dökülmesi Demir’i derinden yaralarken Demir’in tepkisi Selin için büyük bir şok olur. Selin’in üzüntüsü ile hırslanan Burak büyük bir kumar oynar. Demir hayatının kontrolünü yeniden kazanmaya uğraşırken prensiplerine sığınsa da karşısında hep Selin’i bulur. Eve gelen sürpriz bir ziyaretçi ile kırılıp dökülen ilişkileri arasında bir yol ararlarken arka arkaya gelen darbeler Demir’i zayıflatır. Ancak en zayıf olduğu anda yanında yeni bir güç bulacaktır.