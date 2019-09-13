Her Yerde Sen 13. bölüm fragmanları: Selin Demir'i kazanabilecek mi?

Her Yerde Sen 13. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen Her Yerde Sen filminde bu hafta Artemin iki ayrı şikete bölünür ve Demir giderek güç kaybetmektedir. Demir'e aşkını itiraf eden Selin, ondan asla vazgeçmeyeceğini ve ne olursa olsun evden ayrılmayacağını ifade eder. Demir'in Selin'e karşı olan hisleri bir yerden sonra onu ele verecektir.

Selin'in çabalarına bir türlü yanıt vermeyen Demir'in kilitleri Selin'e olan hayranlığını saklamayan biri ile ortaya çıkar.

HER YERDE SEN 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI