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21.09.2019 - 12:48 |

Her Yerde Sen 14. bölümün ardından 15. bölüm fragmanı yayınlandı

Her Yerde Sen 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen dizinin son bölümünde Demir ve Selin'in ilişkisi yeni başlamıştır. Fakat Demir hiç beklemediği durumlarla karşı karşıya kalır. Eylül'ün ortaya çıkması ise olayların seyrini değiştirecektir.

Her Yerde Sen 14. bölümün ardından 15. bölüm fragmanı yayınlandı

Her Yerde Sen son bölümü ile ekrana geldi. Son bölümün hemen ardından 15. bölüm fragmanı da yayınlandı. Beste Kökdemir Eylül rolü ile Her Yerde Sen kadrosuna dahil oldu. Eylül'ün dönüşü Demir ve Selin'in ilişkisini nasıl etkileyecek merak konusu.

HER YERDE SEN 15. BÖLÜM FRAGMANI

HER YERDE SEN 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir ve Selin yeni başlayan ilişkilerinde mutludur ancak tüm müşterilerin Burak’ın tarafında kalması Demir’i zor duruma sokar. Demir yeni müşteriler almak için uğraşırken Selin’in işte yaşadığı bir soruna müdahale eder ve Selin’le aralarının gerilmesine neden olur. Burak ise Demir’e karşı koz ararken aklını kurcalayan sorulara cevap olabilecek bir sır yakalar. Burak’ın girişimleriyle Demir hazır olmadığı bir sınavla karşı karşıya kalacaktır.

Galata Köprüsü'nde intihar girişimiFatih’te bulunan Galata Köprüsü’nün altından denize atlayarak intihar girişiminde bulunan yabancı uyruklu kadını, restoranda ailesiyle birlikte oturan Romanyalı turist Lucian Bolboros kurtardı.
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