Her Yerde Sen 14. yeni bölüm 2. fragmanı... Eylül, Demir-Selin aşkını bitirecek gibi

Cuma günleri seyirci ile buluşan Her Yerde Sen dizisinin 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümde Demir'in eski aşkı Eylül, Burak sayesinde çıkageliyor. Demir-Selin aşkı dolu dizgin giderken Eylül'ün bu aşkı sabote edeceği büyük merak konusu...

GÜZEL VE BAŞARILI İŞ KADINI “EYLÜL”

Romantik komedi türündeki Her Yerde Sen’in oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Beste Kökdemir katıldı. 14. bölüm itibariyla izleyiciyle buluşacak olan Beste Kökdemir, dizide ‘Eylül’ karakterine hayat verecek. 30’lu yaşlarının başlarında güzel ve başarılı bir iş kadını olan ‘Eylül’, ekonomi okuduktan sonra yurt dışında çalışma hayatına başlamıştır. Yıllar sonra İstanbul’a döner ve Artemim’de çalışmaya başlar. Fakat Eylül’ün geçmişi, yeni iş arkadaşları Demir ve Selin’le ortak bir noktada kesişecektir.

“Her Yerde Sen”in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor.