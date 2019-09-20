Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragman!

Cuma akşamları yayınlanan Her Yerde Sen 14. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek.

HER YERDE SEN 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Demir ve Selin yeni başlayan ilişkilerinde mutludur ancak tüm müşterilerin Burak’ın tarafında kalması Demir’i zor duruma sokar. Demir yeni müşteriler almak için uğraşırken Selin’in işte yaşadığı bir soruna müdahale eder ve Selin’le aralarının gerilmesine neden olur. Burak ise Demir’e karşı koz ararken aklını kurcalayan sorulara cevap olabilecek bir sır yakalar. Burak’ın girişimleriyle Demir hazır olmadığı bir sınavla karşı karşıya kalacaktır.

YENİ FRAGMAN