MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemHer Yerde Sen 14. yeni bölüm fragman!
20.09.2019 - 10:10 |

Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragman!

Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'de yayınlanan Her Yerde Sen 14. yeni bölümde Demir ve Selin yeni başlayan ilişkilerinde mutludur ancak tüm müşterilerin Burak’ın tarafında kalması Demir’i zor duruma sokar. İşte Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragman!

Cuma akşamları yayınlanan Her Yerde Sen 14. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek.

HER YERDE SEN 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Demir ve Selin yeni başlayan ilişkilerinde mutludur ancak tüm müşterilerin Burak’ın tarafında kalması Demir’i zor duruma sokar. Demir yeni müşteriler almak için uğraşırken Selin’in işte yaşadığı bir soruna müdahale eder ve Selin’le aralarının gerilmesine neden olur. Burak ise Demir’e karşı koz ararken aklını kurcalayan sorulara cevap olabilecek bir sır yakalar. Burak’ın girişimleriyle Demir hazır olmadığı bir sınavla karşı karşıya kalacaktır.

YENİ FRAGMAN

Çatı katında panter şokuFransa'da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, bina sakinlerince paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici iğneyle vurulan panter, itfaiye ekipleri tarafından ele geçirildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okulda cıva zehirlenmesi şüphesi: 27 öğrenci tedavi altına alındı

Okulda cıva zehirlenmesi şüphesi: 27 öğrenci tedavi altına alındı

Son dakika... MİT ve TSK'dan örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildi

Son dakika... MİT ve TSK'dan örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildi

Spor yaparken karakolluk oldular

Spor yaparken karakolluk oldular

Gelinin evinin önünde yaptıkları şoke etti! Yakalandılar

Gelinin evinin önünde yaptıkları şoke etti! Yakalandılar

Sıradaki Haber