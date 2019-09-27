Her Yerde Sen 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Cuma günleri ekrana gelen Her Yerde Sen dizisinin 15. bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde Eylül’ün beklenmedik gelişiyle sarsılan Demir geçmişiyle yüz yüze kalır ve Eylül ile hesaplaşırken bu durumun Selin’le ilişkisine yansımasına engel olmaya çalıştı. Demir’in sıkıntısını gören Selin farklı bir öneriyle geldi. Şirkette ise Eylül’ün gelişi merak uyandırırken olumlu gelişmelere neden oldu. Bünyamin’in radarına yakalanan İbo verilen ödevi yapabilmek için Demir’den yardım istedi. Burak ise Eylül’e dostluk gösterirken Selin’e dürüst davranmayı seçti.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen 16. bölüm fragmanı yayınlanmış değil. Yeni bölüm fragmanının dizinin hemen ardından yayınlanması bekleniyor.