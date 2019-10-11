Her Yerde Sen 17. bölüm fragmanları! Demir, Eylül'e gerçeği açıklıyor

Her Yerde Sen bu akşam Fox TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Demir, Selin'e olan aşkını Eylül'e itiraf ediyor. Eylül duydukları karşısında büyük şok yaşarken Eylül'ün Demir'in eski nişanlısı olduğunu öğrenen Selin büyük şok yaşıyor. Her Yerde Sen 17. yeni bölüm fragmanı ile bu akşam Fox TV'de...

HER YERDE SEN 17. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Evde Eylül ile karşılaşmak Demir için tatsız bir sürpriz olurken Eylül de Demir’in hayatındaki kadının Selin olduğunu keşfeder. Demir, Eylül’ü Selin’den uzak durması için uyarır. Merve, Bora ile ilgili büyük bir şok yaşar ve işyerinde sinir krizi geçirir. Artemim’in finansal sıkıntıları Burak ve Demir’i zorda bırakırken Eylül ve Selin’in yardım girişimi beklenmedik bir durumda kalmalarına neden olur ve Demir’i en büyük korkusu ile başbaşa bırakır.

HER YERDE SEN 17. BÖLÜM FRAGMANI

HER YERDE SEN 17. BÖLÜM 2. FRAGMANI