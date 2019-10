Her Yerde Sen 17. yeni bölümde Demir, Selin'e aşık olduğunu Eylül'e açıklıyor!

Her Yerde Sen dizisi 16. bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen son bölüm ardından Her Yerde Sen 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eylül'ün Demir'i kazanma arzusu Demir'in ağzından dökülen sözler ile yerle bir olur. Selin'e olan aşık olduğunu itiraf eden Demir'in ağzından dökülen sözler Eylül'ü yerle bir eder. Selin'in bilmediği gizli gerçeklerin Demir tarafından ortaya dökülmesi ile Selin yeniden dellenir. Her Yerde Sen 17. yeni bölüm fragmanı ile 11 Ekim Cuma akşamı Fox TV'de...

HER YERDE SEN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selin’in kaybetme korkusu onunla konuşmak isteyen Demir’i zor durumda bırakır. Bugünü yaşamak isteyen Selin ve Demir evlerinde başbaşa bir hafta sonu geçirmeyi planlar.

Ancak onları çeşitli sürprizler beklemektedir. Merve Antalya’dan morali bozuk dönünce arkadaşları terapist Bünyamin’i devreye sokar. Eylül ve Demir arasındaki gerilim doruk noktasına çıkarken Selin ikisinin arasında kalacaktır.

HER YERDE SEN 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI