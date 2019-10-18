18.10.2019 - 18:55 |
Her Yerde Sen 18. bölümde Selin, Eylül hakkında gerçeği öğrenecek mi?
Her Yerde Sen 18. bölüm fragmanları yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen Her Yerde Sen dizisinde Selin ve Eylül köşkte yalnız kalmıştır. Selin, Eylül'ü tanımaya çalışırken Demir'in korktuğu başına gelmiştir. İş anlamında kötü günler geçiren Demir, Selin'i alığ uzaklara gitmenin hesaplarını yaparken beklenmedik bir sürpriz ile karşı karşıya kalır. Her Yerde Sen 18. bölüm fragmanı ile Fox TV ekranında...
Her Yerde Sen 18. bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Fox TV ekranında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde bu hafta Eylül ve Selin'in köşkte yalnız kalması Demir'i tedirgin eder. Sakladıkları gerçekler Demir'in başına iş açacak mıdır? İş anlamında kötü günler yaşayan Demir'in tek hedefi Selen'i alıp uzaklara gitmektir. Ama kurguladığı plan pekde umduğu gibi olmayacaktır.
HER YERDE SEN 18. BÖLÜM FRAGMANI
HER YERDE SEN 18. BÖLÜM 2. FRAGMANI