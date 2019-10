Her Yerde Sen 19. yeni 2. fragmanı yayınlandı... Ayrılık vakti!

Her Yerde Sen 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Her Yerde Sen yeni bölümde Selin, Eylül'ün Demir'in eski nişanlısı olduğunu öğrenince tatlı sert atışıyorlar. Her şey düzeldi zannederken Selin evi ayırıyor. Demir gözü yaşlı şekilde "Gitme" diyor. Öte yandan Eylül ile Burak arasında yeni bir aşk doğuyor.

Her Yerde Sen yeni bölümüyle 26 Ekim Cumartesi günü Fox TV'de...

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Köşkte mahsur kaldıkları gecede Selin, Eylül’ü tanımaya çalışırken Demir en çok bundan endişe duymaktadır. Selin Eylül’le yakınlaşırken Burak da Demir’le yüzleşir. Her şeyini kaybetmek üzere olan Demir bir fırsat daha yakalar ve Selin’i alıp uzaklara götürmek için plan yapar. Ancak ince ince yaptığı plan hiç beklemediği bir engele takılacaktır.