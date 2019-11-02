Her Yerde Sen 20. bölüm fragmanları yayında! Demir, Selin'i istemeye gidiyor

Her Yerde Sen 20. yeni bölümde Demir ve Eylül arasında hala bir şeyler olduğunu düşünen Selin aradan çekilmeye karar verir. Oysa Demir'in gözü Selin'den başkasını görmemektedir. Birbirinden uzak kalamayan çift sonunda sürpriz bir karara imza atar ve Demir, Selin'i istemeye karar verir. Öte yandan Burak ve Eylül arasında da yeni bir aşkın kapıları aralanacaktır.

Her Yerde Sen 20. bölüm ile bu akşam Fox TV'de...

HER YERDE SEN 20. BÖLÜM FRAGMANI

HER YERDE SEN 20. BÖLÜM 2. FRAGMANI