02.11.2019 - 16:25 |
Her Yerde Sen 20. bölüm fragmanları yayında! Demir, Selin'i istemeye gidiyor
Her Yerde Sen dizisi 20. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Cumartesi akşamları ekrana gelen Her Yerde Sen dizisinde bu hafta Selin, Demir ve Eylül arasında hala bir şeyler olduğunu düşünür ve aradan çekilmeye karar verir. Demir'e bana iyi gelmiyorsun diyen Selin'in çileden çıkmasına yol açar. Birbirinden kopmayan ikili sonunda sürpriz bir karara imza atacaktır. Her Yerde Sen 20. bölüm ile bu akşam Fox TV'de...
Her Yerde Sen 20. yeni bölümde Demir ve Eylül arasında hala bir şeyler olduğunu düşünen Selin aradan çekilmeye karar verir. Oysa Demir'in gözü Selin'den başkasını görmemektedir. Birbirinden uzak kalamayan çift sonunda sürpriz bir karara imza atar ve Demir, Selin'i istemeye karar verir. Öte yandan Burak ve Eylül arasında da yeni bir aşkın kapıları aralanacaktır.
Her Yerde Sen 20. bölüm ile bu akşam Fox TV'de...
HER YERDE SEN 20. BÖLÜM FRAGMANI
HER YERDE SEN 20. BÖLÜM 2. FRAGMANI