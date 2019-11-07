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07.11.2019 - 11:50 |

Her Yerde Sen 21. bölüm 2. fragmanı...

Her Yerde Sen 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Selin ile Demir yine gelgitler yaşarken ikisi de birbirlerini kıskanıp daha sonra yakınlaşıyorlar.

Her Yerde Sen 21. bölüm 2. fragmanı...

Her Yerde Sen 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Her Yerde Sen yeni bölümde Demir, Arda'yı kıskanmaya başlıyor. Selin, Arda'yla plan yaparken Demir ise bu plana taş koyuyor. İkili galeri hakkında çalışma yaparken yakınlaşmaya başlıyor. Öte yandan Selin de Demir'i kıskanmaya başlarken yakınlaşmanın seviyesi de gitgide artıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selin, öğrendiklerini sindirmek için evden gider ve Ayda’da kalmaya başlar. Yalnız kalan Demir’e ise arkadaşları destek olur. Bir arada kalamayan ve birbirinden kopamayan Selin’le Demir mutlu bir olay vesilesiyle yaşadıkları karmaşaya bir ara verirler. Özel hayatındaki krizi çözmeye çalışırken şirketteki krizle de başa çıkmaya çalışan Demir, beklemediği yerden vurulunca kıyamet kopar ve zor bir karar almak zorunda kalır.

Türkiye'de başka yok! En prestijli...Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde 145 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Türkiye'nin en prestijli projeleri arasında yer alan Yusufeli Barajı'nın, 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.
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