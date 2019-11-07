Her Yerde Sen 21. bölüm 2. fragmanı...

Her Yerde Sen 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Her Yerde Sen yeni bölümde Demir, Arda'yı kıskanmaya başlıyor. Selin, Arda'yla plan yaparken Demir ise bu plana taş koyuyor. İkili galeri hakkında çalışma yaparken yakınlaşmaya başlıyor. Öte yandan Selin de Demir'i kıskanmaya başlarken yakınlaşmanın seviyesi de gitgide artıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selin, öğrendiklerini sindirmek için evden gider ve Ayda’da kalmaya başlar. Yalnız kalan Demir’e ise arkadaşları destek olur. Bir arada kalamayan ve birbirinden kopamayan Selin’le Demir mutlu bir olay vesilesiyle yaşadıkları karmaşaya bir ara verirler. Özel hayatındaki krizi çözmeye çalışırken şirketteki krizle de başa çıkmaya çalışan Demir, beklemediği yerden vurulunca kıyamet kopar ve zor bir karar almak zorunda kalır.