Her Yerde Sen 21. yeni bölüm fragmanı... Son bölümde neler oldu?

Her Yerde Sen 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Dzinin yeni bölümünde Selin bağırıp çağırıp yine gidiyor. Demir, Selin'i kaybetmek istemezken tüm işleri yokuna koymayı planlıyor. Fakat Eylül ile Demir'i aynı evde gören Selin yine bu durumu yanlış anlayacağa benziyor. Burak ise boş durmuyor ve Demir'i alt etmek için uğraşıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selin, öğrendiklerini sindirmek için evden gider ve Ayda’da kalmaya başlar. Yalnız kalan Demir’e ise arkadaşları destek olur. Bir arada kalamayan ve birbirinden kopamayan Selin’le Demir mutlu bir olay vesilesiyle yaşadıkları karmaşaya bir ara verirler. Özel hayatındaki krizi çözmeye çalışırken şirketteki krizle de başa çıkmaya çalışan Demir, beklemediği yerden vurulunca kıyamet kopar ve zor bir karar almak zorunda kalır.