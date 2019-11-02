Her Yerde Sen 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Her Yerde Sen 20. bölüm bu akşam seyirciyle buluştu. Her Yerde Sen son bölümde Selin, öğrendiklerini sindirmek için evden gider ve Ayda’da kalmaya başlar. Yalnız kalan Demir’e ise arkadaşları destek olur. Bir arada kalamayan ve birbirinden kopamayan Selin’le Demir mutlu bir olay vesilesiyle yaşadıkları karmaşaya bir ara verirler. Özel hayatındaki krizi çözmeye çalışırken şirketteki krizle de başa çıkmaya çalışan Demir, beklemediği yerden vurulunca kıyamet kopar ve zor bir karar almak zorunda kalır.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen 21. bölüm fragmanı yayınlanmış değil. Dizinin yeni bölüm fragmanı genellikle dizi biter bitmez yayınlanıyor.