Her Yerde Sen 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Selin'in bilinmedik hikayesi ne?

Her Yerde Sen 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Her Yerde Sen yeni bölümde yeni yeni arası düzelen Demir ile Selin atışmaya devam ediyor. Fakat Arda'nın gelişi Demir'i rahatsız ediyor. Hele bir de Selin'le Arda'nın yemeğe çıkacak olması Demir'i deli ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evden ayrılan Demir tüm sorunları çözmek için harekete geçer. Şirketteki ağırlığını artırması, Burak’la arasındaki gerilimi yükseltir ve Demir’e karşı yeniden harekete geçmesine neden olur. Evde yalnız kalamayan Selin ise sürekli arkadaşlarını davet etmektedir. Sürpriz bir misafirin gelişi Selin’i sevindirirken Demir engeliyle karşılaşır. Eylül’ün kendisinden uzaklaştığını düşünen Burak ani bir kararla yeni sorunlara yol açar.