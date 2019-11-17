Her yerde Sen 23. yeni bölüm fragmanı... Her Yerde Sen neden final yapıyor?

Her Yerde Sen 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Her Yerde Sen yeni bölümde tüm ekip düğünde buluşuyor. Romantik anların yaşandığı düğünde Demir'den Selin'e evlilik teklifi geliyor. Selin teklifi kabul ederken dizi de bu bölümün ardından final yapıyor.

HER YERDE SEN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Her Yerde Sen dizisinin neden final yaptığı bilinmiyor. Dizinin finalinin reyting sonuçlarında aldığı sıralama ile ilgili olduğu tahmin ediliyor.