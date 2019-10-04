04.10.2019 - 12:15 |
Her Yerde Sen nerede çekiliyor? Oyuncuları kimler?
Her Yerde Sen cuma günleri ekrana gelirken bugün dizinin 16. bölümü ekrana gelecek. Bu nedenle diziyle ilgili aramalar sıklaşırken dizinin oyuncuları ve nerede çekildiği de merak konusu... İşte ayrıntılar...
Her Yerde Sen cuma günleri ekrana geliyor. Bu akşam dizinin 16. bölümü ekrana gelecek. Dizinin sıkı takipçileri oyuncuların yanı sıra projenin nerede çekildiğini merak ediyor. İşte konuya dair bilgiler...
HER YERDE SEN OYUNCU KADROSU VE MEKANI
Romantik komedi türündeki eğlenceli hikayesiyle “Her Yerde Sen”in oyuncu kadrosunda Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor. Her Yerde Sen dizisi Beşiktaş ve Sarıyer'de çekiliyor.
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