Her Yerde Sen yeni bölüm ne zaman? Hangi gün yayınlanacak?

FOX TV'nin sevilen dizisi Her Yerde Sen yeni bölüm için geri sayım başladı. Bu akşam ekrana gelmesi beklenen Her Yerde Sen'in yayın günü değişti.

HER YERDE SEN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Cuma akşamları ekrana gelen dizi artık cumartesi günleri yayınlanacak. 19. bölümü ile ekrana gelecek olan Her Yerde Sen 26 Ekim Cumartesi akşamı izleyici ile buluşacak.

HER YERDE SEN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selin keşfettiği sırrın buzdağının görünen kısmı olduğunu farkedince darmadağın olur. Öğrendiklerinin altında ezilmemeye ve çatışan duygularıyla başetmeye çalışan Selin kimi zaman öfkesine kimi zaman aşkına sığınır. Demir Selin’i kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapar. Eylül ise Selin’le yüzleşecek ve tehlikeli bir hamle ile Artemim’i kurtarmayı deneyecektir.

HER YERDE SEN 19. BÖLÜM FRAGMANI - 2

HER YERDE SEN 19. BÖLÜM FRAGMANI